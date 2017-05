Pingelise duelli võitnud Mark Selby kaitses snuukri MM-tiitlit

Tiitlikaitsja Selby alustas finaali mitmete eksimustega ning 41-aastane Higgins haaras MM-finaali rekordit korranud 141-se, 95-se ning 68-se seeria toel 6:2 eduseisu. Selby jõudis seejärel 86-se seeriani, kuid teise sessiooni alguses läks juba 19 aastat tagasi MM-finaalis mänginud Higgins kohtumist 10:4 juhtima.

Selby näitas seejärel aga oma kindlust, lüües seeriad 84 ja 121 ning lõpetas avapäeva kolme järjestikuse freimivõiduga. Ka teist päeva alustas 7:10 kaotusseisus olnud Selby suurepäraselt, võites esimesest seitsmest freimist kuus ning läks enne viimast sessiooni 13:11 juhtima.

Viimasele vahepausile mindi juba oma parimate päevade vormi leidnud Selby 16:12 eduseisul ning kuigi Higgins vähendas 30. freimis löödud 111-se seeria toel kaotusseisu 15:16-le, vastas Selby fantastilise 131-se seeriaga ning läks juhtima 17:15. 33. freimis kasutas Selby šotlase poolt jäetud võimaluse ära ning võitis viimase nelja aasta jooksul juba kolmanda MM-tiitli.

Lisaks Selbyle on viimase 40 aasta jooksul ehk Crucible'i ajastul MM-tiitlit kaitsnud vaid snuukrilegendid Steve Davis (kahel korral), Stephen Hendry ning Ronnie O'Sullivan.

375 000 inglise naela suuruse tšeki koju viinud Selby on maailma esinumber olnud juba 116 nädalat, Higgins tõuseb eduka turniiri toel maailma edetabelis kuuendalt kohalt teiseks. Mehed kohtusid MM-finaalis ka kümne aasta eest, toona võitis Higgins tulemusega 18:13.

