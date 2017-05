Ilma tõttu pooleli jäetud naiste meistriliiga matš mängiti täna lõpuni

Mängu katkestamise hetkel, 57. minutil oli Pärnu eduseis 6:0, kirjutab jalgpall.ee. Enne katkestamist said jala valgeks Kristina Bannikova, Merily Toom, Anastassia Morkovkina ja kolmel korral Kaire Palmaru. Täna suutsid Pärnu poolelt veel skoori teha lisaks Morkovkinale, Bannikovale ja Palmarule veel Anastasija-Grazyna Shcherbachenia ning lõppseisuks jäi 10:0.

Tänu sellele võidule tõusis Pärnu väravate vahe (42:0) abil ka liidrikohale, olles kogunud neljast kohtumisest neli võitu. Sama palju punkte on ka FC Floral, kuid nende väravate vahe on 41:1. Kolmandal kohal asub hetkel Tallinna Levadia üheksa punktiga, sama palju punkte on kogunud ka SK 10 Premium. Viiendal kohal asub Tartu Tammeka nelja punktiga. Tallinna Kalev on seni kogunud ühe punkti ja sellega ollakse kuuendad. Põlva Lootos ja Noortekoondis veel punkte kirja ei ole saanud ja tabelis ollakse vastavalt seitsmendad ja kaheksandad.