Viljandi järvejooksu võitnud Ibrahim Mukunga: maastik oli nagu Keenias

Viljandi staadionilt antud start saatis jooksjad veidi vähem kui 12 kilomeetri pikkusele rajale ja mõistagi olid 88. korda peetud jooksu esikohapretendendid kohe eesotsas. Järve otsas Orika silla juures olid teistelt eest ära saanud eelmise aasta võitja Ibrahim Wachira Mukunga koos seni veel järvejooksu võiduta Tiidrek Nurmega, neist paarkümmend meetrit maas Kaur Kivistik. Teises järve otsas Viiratsi sillal oli Mukunga aga juba suure vahe sisse saanud ja nii tuligi teine järjestikune võit, seekord ajaga 35 minutit 50 sekundit.

"Ma olen harjunud sellise maastikuga, sest see on nagu Keenias," sõnas Mukunga ERR-ile. "Rada oli hea, muda oli küll palju, aga probleeme ei olnud."

Kaur Kivistik sai distantsi jooksul Tiidrek Nurmest mööda ja talle täna teine koht, kaotus võitjale üle minuti. Nurme lõpetas kolmandana.

"Tiidreku sain tegelikult kätte seitsmenda kilomeetri peal," kommenteeris Kivistik. "Ta oli must 20-30 meetrit eespool, aga ma valisin natuke teistsuguse raja, läksin ühelt poolt maja, tema teiselt poolt."

Naiste arvestuses jooksid kolmikõed Lily, Leila ja Liina Luik tükka aega koos, staadionile jõudsid esimestena Leila ja Liina, kes jäidki esikohta jagama, Lilyle kolmas koht.

"Kahjuks jäi Lily veidike taha, me küll mitu korda vaatasime, et kas ta tuleb järgi, aga ei näinud teda. Mõtlesime siis, et lähme lõpuni ära koos," selgitas Liina Luik.

Kokku oli täna jooksu lõpetajaid veidi alla kolme tuhande, kepikõnniga tegi järvele tiiru peale üle seitsmesaja harrastaja. Aga ajaloo piire nihutati tänagi edasi, sest 83-aastane Benno Viirandi sai täna kirja oma 59. osalemiskorra. Viiekümnenda korrani jõudsid Matti Silber ja jooksu kahekordne võitja Vladiimir Heerik.

"Šõud on vähem," tunnistas Heerik. "Lõpu oma on parem, aga alguse oma on algusaastatega võrreldes nõrgem. Tulid hotelli ja vaatasid paraadi, teised läksid starti."