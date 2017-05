Gert Dorbek: iga mängija peab tegema omad järeldused

"Me teadsime enne seeria algust, et meil läheb raskeks," sõnas Tartu tagamängija Gert Dorbek kohtumise järel ERR-ile. "Nad on oma hea kodutöö ära teinud ja nad on kaks mängu väga hästi mänginud, eriti kaitses - oleme kaks korda järjest visanud 60 punkti."

"Küll me tõuseme," arvas Dorbek. "Seeria käib kolme võiduni, alla me mitte mingil juhul ei anna. Kõik on võimalik, peame omad korrektuurid tegema, kas just võistkondlikult, aga iga mängija peab enda sees ka asjad läbi mõtlema. Me ju saame tegelikult vabu viskekohti, aga ei saa sisse, ebakindlus süveneb, süveneb, süveneb."

"Ega nad ka midagi ei pauguta, kaks korda 70 punkti, aga me ei saa kuutekümmetki," tõdes Dorbek. "Iga mängija peab tegema omad järeldused ja mõtlema, kuidas saaksime võistkonnale kasulikumad olla. Mina igatahes usun, et meil on suurepärane võimalus olemas, järgmine mäng on meil kodumäng, lähme võitma."