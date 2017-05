Martin Paasoja: me oleme Tartu vastu jätkuvalt autsaiderid

"Tuleb aus olla, see on üllatav," tunnistas Rapla kasuks kümme punkti visanud ja seitse lauapalli võtnud Martin Paasoja. "Ma arvan, et me oleme Tartu vastu siiamaani autsaiderid, mingit kartust kolmanda mängu vastu ei ole. Kui tulevad asjad hästi välja, tuleb ka hingestatus ja võib-olla oleme nendeks mängudeks olnud rohkem valmis kui Tartu. Tartu kasutab oma tugevusi ikkagi hästi ära, kui me laseme neil teha, jääme nende vastu hätta."

Lõppeb kolmega? "Parem oleks."