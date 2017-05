Kullamäe: meil on selg vastu seina, nagu klassikud ütlevad

Koduses korvpalli meistriliigas on suurüllatusele lähedal Rapla, kes alistas teistkordselt Tartu ning on kolme võiduni mängitavas poolfinaalseerias läinud kaks-null juhtima.

Gert, olete vastasesse piisavalt tõsiselt suhtunud? "Absoluutselt," kinnitas Tartu juhendaja Gert Kullamäe kohtumise järel. "Vastasele au, nad on meie rünnaku täiesti lukku pannud, nii eelmine kui ka tänane mäng. Me ei ole suutnud ühtegi käiku leida ja see tekitab ebakindlust."

On see selline olukord, kus mõlemad loevad teineteise rünnakuid ja kaitset hästi ning mis siis otsustab? "Jah, eks see skautimine käib, aga see taktikaline pool on üks pool. Mulle tundub, et siin tulevad veel muud pooled ka mängu, aga las see praegu olla."

Kuidas Tartu siit üles tõuseb? "Seda saame järgmine mäng vaadata," sõnas Kullamäe. "Nagu klassikud ütlevad, on meil selg vastu seina ja tuleb uuesti hakata üritama. Eelkõige tuleb uskuda ja ega siin muud ei ole. Ma loodan, et meil ikkagi mingi võimalus veel on."