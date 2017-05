Aivar Kuusmaa: nüüd peab Tartu pingutama, et seeria null-kolm ei lõppeks

"Meil on veel 40 kuni 120 minutit mängida," sõnas Rapla peatreener Aivar Kuusmaa kohtumise järel ERR-ile. "Hoiame jalad maa peal. Loomulikult arvasin, et see seeria ei lõppe null-kolm, eks nüüd peab Tartu pingutama, et see null-kolm ei lõppeks."

Miks on Rapla ees, mis te teete Tartust paremini? "Ma ei oska seda nüüd kohe öelda, eks igal võistkonnal on oma strateegia ja taktika, millega mängule minnakse. Esimesel mängul õnnestus see meil ideaalselt, teises mängus - ütleme nii, et nurisemist on. Eks me täna natuke õnnelikud oleme, et Tartu neid kolmeseid päris lihtsalt mööda pani."