Vigastusest paranenud Klavan kuulub tänases liigamängus Liverpooli pingile

Liverpool kohtub 35. vooru mängus võõrsil Watfordiga, kes on tabelis 13. kohal. Viimati mängis Watford võõrsil Hulliga ning kaotas 0:2. Kolmandal kohal olev Liverpool pidi viimases mängus samuti kaotusekibedust tundma, kui kodus jäädi 1:2 alla Crystal Palace'ile.

Lisaks Klavanile on pikemast vigastusest taastunud ka Adam Lallana, kes alustab matši samuti pingilt. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 22.

The #LFC matchday squad for this evening's meeting with @WatfordFC in full pic.twitter.com/90PABPTEcg