Liverpool sai Cani iluvärava toel võidu, Klavan sekkus mängu lõpus

Kohtumise ainus värav sündis esimese poolaja teisel üleminutil, kui brasiillane Lucas Leiva tõstis palli Watfordi karistualasse ning tema keskväljapartner, sakslane Emre Can selle ilusa käärlöögiga Watfordi väravasuul seisnud Heurelho Gomese selja taha lõi.

Lisaks Klavanile on vigastusest paranenud ka Adama Lallana ning just inglane pidi juba 13. minutil vahetusest mängu sekkuma, kui Philippe Coutinho vigastada sai. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles kohtumise eel, et Lallana ei ole täismänguks valmis ning nii toodigi 87. minutil tema asemele Klavan, et Liverpooli eduseisu kindlustada.

Kolmandal kohal jätkav Liverpool on nüüd 35 mänguga kogunud 69 punkti, neljandal kohal olev Manchester City jääb ühe vähem peetud mängu juures kolme punkti kaugusele.

Emre Can - What a goal.



pic.twitter.com/M6GYPCY9Ph — LFC Fans Corner (@LFCFansCorner) May 1, 2017

Can he? You bet he can. Sensational goal from Emre Can. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 1, 2017

Oh my god Emre Can goal of the season ???????? — David Meyler (@DavidMeyler7) May 1, 2017