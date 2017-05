Euroopa kergejõustikuliit kinnitas plaani rekordid tühistada

"Inimvõimete piiridest tunnistust andvad rekordid on meie spordi üks tugevamaid külgi, kuid need on mõttetud, kui inimesed neid ei usu," sõnas EAA president Svein Arne Hansen liidu ametliku pressiteate vahendusel.

"Meie soovitus on revolutsiooniline mitte ainult seetõttu, et asendamisele läheks suur osa maailma- ning Euroopa rekordeid, vaid ka põhjusel, et me tahame rekordite mõistet muuta ja tõsta standardeid nii, et kõik saaksid (rekordite) aususes ja korrektsuses kindlad olla."

EAA pakub, et tulevikus peaks maailma- ning Euroopa rekordeid olema võimalik püstitada vaid ametlikel võistlustel, kus on garanteeritud kohtunike ja tehnilise varustuse kõrgeim tase ning rekordid peaks saama ametlikuks vaid siis, kui sportlane on võistlusele eelnenud kuul andnud kokkulepitud arvu dopinguproove. Lisaks peab rekordi püstitamisele järgnenud dopinguproovi hoiustama nii, et seda saaks uuesti testida ka kümne aasta pärast.

Samuti soovitas nõukogu, et juhul, kui sportlane eksib hilisema karjääri jooksul dopingureeglite vastu, tühistataks tema püstitatud rekord ka siis, kui dopingureeglite rikkumine ning rekordi püstitamine ei ole omavahel seotud. Praegused rekordid, mis pole püstitatud kooskõlas uute reeglitega, jääksid küll kõigi aegade edetabelitesse, kuid tulevikus tunnistataks rekorditena vaid uutele määrustele vastavaid tulemusi.

"Loomulikult on see radikaalne samm, kuid need, kes kergejõustikku armastavad, on rekordite pea kohal rippunud kahtluspilvest juba väsinud," jätkas Hansen. "Usaldusväärsuse taastamiseks peame me käsile võtma konkreetsed meetmed."

"Pakutu läheb arutusele augustis toimuval (Rahvusvahelise kergejõustikuliidu) IAAF-i nõukogu koosolekul ja Euroopa kergejõustikuliidu juhina teen neile ettepaneku see ka vastu võtta." Samuti Pariisis viibinud IAAF-i president Sebastian Coe avaldas oma heakskiitu, öeldes, et plaan oleks kergejõustiku usutavuse taastamisel õige samm.