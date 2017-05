Tõejärgse ajastu algus: Clippersi kaotusega lõppes ka Paul Pierce'i karjäär

Kansase ülikoolis mänginud ning 1998. aasta draft'is kümnendana Boston Celticsisse valitud Pierce kuulus meeskonna ridadesse 15 hooaega ning mängis kümnel neist ka NBA tähtede mängus. 2009. aastal nimetati ääremängija NBA sümboolsesse teise viisikusse, kolmel korral nimetati ta sümboolsesse kolmandasse viisikusse.

2008. aastal juhtis Pierce Celticsi koos temaga tiimi nn "suurde kolmikusse" kuulunud Kevin Garnetti ja Ray Alleniga ning toona 22-aastase mängujuhi Rajon Rondoga finaalseerias neli-kaks võidule Los Angeles Lakersi üle, ühtlasi nimetati Pierce finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks.

2013. aastal liitus Pierce Brooklyn Netsiga, järgmisel hooajal mängis ta Washington Wizardsi eest ning kaks viimast hooaega kuulus Pierce kodulinna meeskonda Los Angeles Clipersisse. NBA kõigi aegade skooritabelis on 26 397 punkti visanud Pierce 15. kohal, endine meeskonnakaaslane Garnett on 17. kohal.

Ikoonilise hüüdnime "The Truth" pani Pierce'ile legendaarne Shaquille O'Neal. 2001. aasta 13. märtsil kohtus tiitlikaitsja Lakers koduväljakul Celticsiga ning toona 23-aastane Pierce viskas üleplatsimehena 42 punkti. "Pange see kirja," ütles O'Neal pärast kohtumist Bostoni reporteritele. "Mu nimi on Shaquille O'Neal ja Paul Pierce on (vandesõna) tõde. Tsiteerige mind ja ärge jätke midagi välja. Ma teadsin, et ta oskab mängida, aga mitte nii. Paul Pierce on Tõde."

Farewell to The Truth. pic.twitter.com/vskkO1qZJL — The Players' Tribune (@PlayersTribune) April 30, 2017

Congrats to The Truth @paulpierce34 on ONE hell of a career! #FutureHOF — DWade (@DwyaneWade) April 30, 2017