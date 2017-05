Kaasani Zeniit võitis kolmandat aastat järjest võrkpalli Meistrite liiga

Zeniidile oli see kolmas järjestikune esikoht Euroopa autoriteetseimas klubisarjas, tahapoole jäid kõik välismaalastega pikitud Itaalia, Poola, Prantsusmaa, Türgi ja teiste tugevamad klubid, kirjutab volley.ee. Rääkimata Vene omadest: Belgorodi Belogorie kaotas veerandfinaalis Zeniidile ja Moskva Dünamo suurüllatusena Berliini meeskonnale.

"Raskem on tulla Venemaa meistriks kui Meistrite liiga võitjaks," kommenteeris toimunut Zeniidi rünnaku- ja servikahur Wilfredo Leon, kelle stabiilsele resultatiivsusele tatarlaste edu suuresti rajanebki. Teine suurstaar on Matthew Anderson (USA), kelle tugevaimad küljed on samuti rünnak ja palling.Turniiri MVP auhinna teenis üle pika aja Zeniidi diagonaal Maksim Mihhailov.

Zeniidil on nüüd ees Venemaa F6 finaalturniir, kaitsmisele tuleb mullu võidetud kuldmedal. Detsembrikuus plaanib ainsagi tatarlaseta, kuid pururikas Tatarstani klubi oma trofeede riiulile asetada klubide MM-i karika. Kevad-suvi kulub mängijate sisse ja väljavahetamiseks. Lahkub väidetavasti ka Leon, keda tema Poola-kodus ootab abikaasa.