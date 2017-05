Thierry Neuville arvas viimase katse keskel, et võit on läinud

Argentina ralli võitnud belglane Thierry Neuville (Hyundai) oli võistluse viimaste hetkedeni kindel, et siiski kaotab Walesi piloot Elfyn Evansile (Ford).

Evansi suur edu Neuville'i ees oli viimase katse eel kahanenud 0,6 sekundini, aga ta alustas punktikatset paremini, juhtides esimeses vaheajapunktis belglase ees juba 3,1 sekundiga ehk kokkuvõttes 3,7 sekundiga.

"Kui ma aega nägin, siis mõtlesin, et see on läinud. Kui ta mingeid vigu ei tee, siis meie ajast ei piisa," kirjeldas Neuville hiljem oma tundeid. "Kuid ta tegigi vea ja järgmises punktis oli vahe meie kasuks juba 1,3 sekundit."

Mõlemal piloodil oli ralli jooksul tehnilisi probleeme. Kui algselt hoidis see tagasi Neuville'i kiirust, siis ralli teises pooles oli kõvasti erinevaid jamasid Evansil.

"Ma olen tõeliselt uhke selle üle, kuidas me võitsime," sõnas Evansist kokkuvõttes 0,7 sekundiga jagu saanud Neuville, kes on sel hooajal ainsa piloodina teeninud kaks etapivõituˇ. "Elfynile järelejõudmine oli uskumatu. Tunne finišis oli võrratu."