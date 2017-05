Keenia jooksja kaitses Viljandis esikohta

Teine ja kolmas koht jäid Eestisse ja need läksid mullu Rio olümpial jooksnud meestele. Poodiumi teisele astmele jõudis ajaga 36.54 Kaur Kivistik ning kolmanda koha jooksis ajaga 37.09 Tiidrek Nurme.

Esikolmiku kohad jagati jooksu vastaskaldal, sest võistlusel neljandal kilomeetril olnud vahefinišisse jõudis esimesena Tiidrek Nurme ja tema selja taga oli Ibrahim Mukunga Wachira. Kivistik kaotas kahele liidrile poole minutiga ja järgnevad juba ligi minutiga.

Neli kilomeetrit hiljem jooksis aga esikolmik juba suurte vahedega ning selles järjestuses nagu lõpuks ka finišeeriti.

Esikümnesse jõudsid veel Raido Mitt, Ilja Nikolajev, Argo Jõesoo, Priit Lehismets, Karel Hussa, parimana viljandlasena Ülari Kais ning Roman Hvalõnski.

Eestist välja on ümber Viljandi järve jooksu võit varem läinud viiell korral, kolmel korral Lätti ja ühel korral Venemaale ja mullu esimest korda Keeniasse,

Tänavuse jooksu ajad olid pisut aeglasemad kui mullu. Ehkki jooks peeti maha päikesepaistes ning sooja ja tuulete ilmaga, olid nädalavahetuse vihmasajud muutnud trassi kohati poriseks.

Naistest lõpetasid Leila ja Liina Luik võrdse ajaga 44.48. Fotofiniš andis eelise Leilal, kes on üldarvestuses 56. kohal. Liina on protokollis kohe tema järel. Kolmas õde, Lily Luik oli ajaga 45.08 üldarvestuses 65. ja naiste hulgas kolmas.

Ümber Viljandi järve jooksu stardiprotokolli järgi startis 1. mail jooksule ja kepikõnnile 4012 meest ja naist ning see on uus osalejate rekord. Jooksule läks 3201 ning kepikõnnile 811 osalejat. Eilsel lastejooksul osales 815 last, mis on samuti uus osalejate rekord. Teatejooksust võttis osa 70 koolinoort. Seega oli kahel päeval jooksmas või kõndimas kokku 4897 osalejat.