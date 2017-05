Roma lootused said löögi, Ghana mängija lahkus rassismi tõttu väljakult

Roma mängija Kevin Strootman kukkus esimese poolaja lõpus vastaste karistusalas, aga kordused näitasid, et ükski Lazio mängija isegi ei puutunud hollandlast. Strootman puutus korra palli ja kukkus seejärel, kuigi polnud hästi aru saada, kas ta üritas "sukelduda" või hoiduda lihtsalt Lazio mehe Wallace'i jalast. Järgnenud penalti realiseeris Daniele De Rossi.

Sellest hoolimata Roma kaotas ja neli vooru enne kõrgliiga hooaja lõppu lahutab neid liider Juventusest juba üheksa punkti. Vaid ühe punkti kaugusele tuli aga Napoli, kes oli võõrsil 1:0 parem Milano Interist (43. Jose Callejon).

Cagliari ja Pescara vahelises kohtumises jalutas aga lõpuminutitel protesti märgiks platsilt ära külaliste poolkaitsja Sulley Muntari, kes sai kohtunikule kaebamise eest kollase kaardi. Cagliari võitis 1:0.

Hiljem kommenteeris Muntari, et juba mängu alguses edastas väike rühm pealtvaatajaid tema suunas rassistlikke hõikeid. Grupi seas oli ka lapsi ja poolajal pakkus Muntari oma sõnul neile mängusärki, kuid solvangud jätkusid ka pärast vaheaega.

Muntari sõnul ütles kohtunik talle, et ta ei tohiks publikuga rääkida. "Ma küsisin temalt, kas ta kuulis solvanguid. Ma ütlesin, et ta peab vastu võtma julge otsuse mäng peatada," lausus Ghanast pärit mängumees. "Kohtunik ei peaks lihtsalt väljakul olema ja vilistama. Ta peab tegema kõike," jätkas löödud mängija. "Ta peaks olema sellistest asjadest teadlik ja eeskuju näitama."

Pescara peatreener Zdenek Zeman lisas, et mõistab mängijat, kes aga ei pidanuks väljakult omavoliliselt lahkuma. "Muntari lahkus väljakult rassistlike mõnituste tõttu, aga me ei peaks õigusemõistmist oma kätesse võtma," kommenteeris Zeman. "Me oleme rassismist aastaid rääkinud, aga midagi ei muutu. Täna juhtus see Muntariga, kes on Itaalias aastaid mänginud. Me peame suhtumist muutma."