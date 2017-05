Tammeka soovib lükata käima kahesuunalise liikluse Euroopa tippklubidega

Rahvusvahelisel võistlusel mängisid omavahel 2005. aastal sündinud poistest koosnenud võistkonnad, kusjuuures korraldajatel õnnestus kohale tuua ka maailma tippklubide noored jalgpallurid. Nii osalesid Sepa Elite Cupil lisaks Eesti ja Läti klubidele veel Gelschenkircheni Schalke, West Ham Unitedi, Peterburi Zeniidi ja Moskva Spartaki noored pallivõlurid. Kokku võttis mõõtu 17 klubi.

Kahjuks jättis tugevale turniirile oma pitseri laupäeval Eestimaad tabanud tihe vihmasadu, kuid pühapäeval sai mängud läbi viia juba päikesepaistes. Turniiri peakorraldaja Kaarel Kiidron räägib sellest, kui keeruline oli tippklubide võistkondi Tartusse mängima saada.

"See on kindlasti väga keeruline, sest sellise kaliibriga meeskonnad ja klubid saavad aastas sadu ja sadu kutseid. Et nad meid välja valivad, on pika töö tulemus. Sellega on vaeva nähtud, järjepidevalt tööd tehtud, välissuhteid soojendatud ja täna on see lõpuks reaalsuseks saanud," lausus Kiidron Vikerraadiole.

Kas Sepa staadioni ehitamine on ka oluline faktor?

Kindlasti on. Arvestades, et Eestis ja Tartus ei ole kusagil mujal seda korraldada kui ainult tipptasemega kunstmurul, siis siiamaani meil seda olnud ei ole. Nüüd on lõpuks see võimalus olemas. Samas saaks ka natuke paremini. Kui meil selle aasta jooksul Sepa jalgpallikeskuses tribüünile katus peale kerkib, siis on ka pealtvaatajatel mõnusam olla. Siis oleks ta väga vinge!

Mida need kaks päeva on näidanud. Millised on näiteks West Hami või Schalke noored jalgpallurid? Kas vahe Eesti poistega on suur või pigem näitab tänane päev, et vahe tekib hiljem.

Selge vahe on olemas. Tabasalu on küll sel turniiril tulemustepõhiselt väga hästi mänginud. Aga kui vaatame mängupilti, siis ka Tabasalul on olnud selles mõttes keeruline, et vastased on kõiki neid mänge domineerinud. Vahe on juba praeguses vanuses korralik ja see ongi väga hea võimalus Eesti lastel näha, kus asub maailma tipp ja mida nemad peavad juurde panema. Aga teisest küljest näevad nad ka, et ehk ei olegi nii palju minna. Tabasalu on tõestanud, et on võimalik nendega mängida küll ja nemad on ka täpselt samasugused inimesed nagu meiegi.

Kas vahe on pigem tehnilises, füüsilises pooles või mängu taktikalises pooles?

See on pigem tehnilises ja otsuste vastuvõtmise kiiruses. Nad loevad natuke mängu kiiremini, on palliga enesekindlamad, julgemad. Kui paneksime Eesti poisi ja Schalke mängija koonuste vahele triblama, siis ma arvan, et seda vahet ei oleks märgatagi ning mõnel puhul on ilmselt Eesti poiss ka parem. Aga loeb see, kuidas reageerid mängusituatsioonidele - kuhu keegi jookseb ja söödab. Nende mänguolukordadega toimetulek, otsuste vastuvõtmine ja kiirus panevad taseme paika.

Kui raske on Eesti noortevõistkondadel jõuda välismaa kõrgetasemeliste turniirideni? Kas siin võib olla variant ka, kui see turniir siin Tartus toimub, siis on lootust, et näiteks Tammeka noori mängijaid kutsutakse rohkem ka välismaa kõrgetasemlistele turniiridele?

Jaa, see on meie soov - panna tööle kahesuunaline liiklus. Toome oma koju Euroopa tippe ja samas viime oma võistkondi ka Euroopa tippude juurde, et nad saaksid seal õppida ja miks mitte - võimalusel ka sinna õppima jääda.