Rannar Uusna tuli EM-i avaetapil viiendaks

Senior E3 klassis võistelnud Uusna sai esimese päeva tulemuseks neljanda ja teisel seitsmenda koha. "Esimesel päeval oli tunne hea ja päev sujus ilma probleemideta. Katsed olid väga tolmused ning kivised. Sellised katsed pole väga minu teema, aga enda kohta tegin hea sõidu, kuid teised olid lihtsalt natuke kiiremad," võttis Uusna võistluse kokku.

"Öösel ja hommikul sadas korralikult vihma ja juba hommikul tsikli selga istudes tundsin, et gaasi rull käib kuidagi raskelt. Päev otsa jamasin gaasirulli ja karbussiga, kuid ei saanudki tsiklit korralikult käima. Päeva algul hoidsin neljandat kohta, kuid kõikide jamadega langesin lõpuks seitsmendaks," rääkis ta.

Priit Biene osales Junior E2/3 klassis, olles esimesel päeval 19. ja teisel päeval jäi tulemus saamata. "Esimene päev läks üle kivide ja kändude;" rääkis Biene peale võistlust. "Esimesel kahel ringil tegin palju vigu. Kolmandaks ringiks oli rada muutunud väga raskeks ning sooned olid sügavad ja täis tuhka, mis tegi nähtavuse minimaalseks. Enduro testil kukkusin päris valusalt kiirel mäest alla lõigul ning pärast seda enam sama hoogu hoida ei suutnud."

"Teine päev algas kõva padukaga ning enesetunne mitte kõige parem eelmise päeva kukkumisest. Kohe esimesel enduro katsel sai selgeks, et hingamine on valus. Parema külje kõhulihased ning roided ja ülakael andsid kõvasti tunda kui hingasin. Peale kahte ringi ning mitut kukkumist tuli võtta vastu raske otsus ning kolmandale ringile mitte minna," ütles Biene, kes leidis, et parem on tulla elusana koju ning olla 100% valmis järgmiseks nädalavahetuseks, mil toimub esimene etapp Eesti meistrivõistlustel.

Mõlemad noormehed osalevad tuleval nädalavahetusel, 6.-7. mail Võrtsjärve ääres toimuval enduro Eesti meistrivõistluste avaetapil.