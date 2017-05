Vetteli vihaobjektiks langenud Massa: talle meeldib kurta

Sõidu lõpupoole jõudis Vettel soomlasele ohtlikult lähedale ja ähvardas mitmel korral ka möödasõitu proovida. Sakslane oli DRS-i tsoonis ja võinuks viimasel ringil Bottasest mööduda, kuid soomlane sai tunduvalt kergemini mööda ringiga mahajäänud endisest võistkonnakaaslsest Massast.

Kui Bottas möödus brasiillasest juba teises kurvis, siis Vettel ei teinud seda ei kolmandas ega ka neljandas kurvis. Viimaks ettepoole jõudnuna näitas sakslane keskmist sõrme ja küsis raadiosides: "Mida see nüüd tähendas?"

Selleks hetkeks oli Bottas aga saanud juba turvalise edu ja neljakordsel maailmameistril polnud elu esimese etapivõidu teeninud soomlast võimalik enam rünnata. "Ma jätsin talle sisekurvi. Tõmbusin enne neljandat kurvi tagasi, aga ta ei tahtnud minna," eitas Massa süüdistusi nagu mänginuks ta võidu meelega Bottasele. "Ta kartis sissepoole minna, ma olin täiesti vasakul ja lasin ta kohe seejärel mööda. Aga ma olen ka kindel, et ta ei saanuks Valtterist viimasel ringil mööda. Igatahes, talle meeldib kurta."

Pärast sõitu ei tahtnud Vettel enam olukorda teravaks ajada, kuigi tema meelest võinuks Massa ta juba kolmandas kurvis mööda lasta. "Ta oleks võinud mul lasta väljast mööduda," pakkus sakslane. "Loomulikult tegi Felipe talle [Bottasele - toim.] kaks teenet: lastes ta mööda ja siis raisates veidi mu aega. Aga nii see mahajääjatega on. Alguses olin pisut vihane, aga ma arvan, et Valtteril olid asjad igal juhul kontrolli all. Isegi kui ma saanuks tagasirgel DRS-i kasutada."