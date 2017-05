Klavani endine klubi Augsburg sai ülivajaliku võidu

Kolm vooru enne hooaja lõppu on Augsburg nüüd 35 punktiga 13. kohal, kuid järgnev tabel on väga tihe ja 16. positsioonil asuv Hamburg jääb maha vaid paari silmaga. 15 paremat kindlustavad otse 1. Bundesligasse püsimajäämise, aga 16. meeskond peab hakkama pidama üleminekumänge. Esimene otse väljajääja ehk Ingolstadt on Augsburgist hetkel kuue punktiga maas.

Eile teenis vajalikud kolm punkti ka Hoffenheim, kes tänu Benjamin Hübneri viimase minuti väravale 1:0 võidumängus Frankfurdi Eintrachti üle kerkis 58 punktiga esikolmikusse. Ettepoole jäävad tiitlivõidu juba kindlustanud Müncheni Bayern (73 punkti ja RB Leipzig (63), tagant ohustab aga Dortmundi Borussia (57).