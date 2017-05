Ralf Aron teenis Euroopa F3 meistrisarja teisel etapil punktilisa

Hitech Grand Prix tiimi sõitja Ralf Aron oli sunnitud nädalavahetuse esimest sõitu alustama alles 16. stardikohalt, aga tegi väga hea stardi ja võitluslikuks kujunenud sõidus tegi mitmeid möödasõite ning lõpetas kaheksandana. Teine kvalifikatsioon möödus veidi edukamalt ning tulemuseks olid kümnes ja seitsmes stardikoht vastavalt teiseks ja kolmandaks sõiduks. Mõlemas sõidus õnnestus Ralf Aronil finišeerida punktikohtadel ehk vastavalt üheksandal ja kaheksandal positsioonil.

"Esimese etapi järel tegime auto juures mitmeid muudatusi, aga esialgu, nagu näitas ka esimene kvalifikatsioon, oli uus seadistus veelgi kehvem. Proovisime seejärel midagi täiesti radikaalset ja meie üllatuseks see toimis, sest see esimene võistlussõit õnnestus päris hästi," lausus Aron pressiteate vahendusel.

"Teine kvalifikatsioon oleks võinud ka paremini kulgeda, aga tiimikaaslane jäi esmalt mulle ette ja seejärel sõitis veel otsa, mille eest ta sai ka karistada. Positiivne on see, et olin nädalavahetusel oma tiimist parim."

"Kahe etapi kokkuvõttes võib tõdeda, et Volkswageni mootorid on veidi paremad, kui Mercedese omad, mida kasutab ka meie võistkond. Ilmselt tuleb seetõttu kogu hooaeg päris raske, aga eks tuleb kõvasti tööd teha. Kuigi tulemused pole veel sellised, millega rahul olla, siis positiivne ongi see, et tegime siiski sammu edasi ja liigume tõusvas joones."

Euroopa F3 meistrisarja 3. etapp sõidetakse kolme nädala pärast Pau tänavarajal