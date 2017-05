Rafael Nadal triumfeeris Barcelona turniiril juba 10. korda

Enne finaali võis Thiemilt oodata kõvemat vastupanu, sest mullu oli ta Argentinas samuti saviväljakul Nadali alistanud ja seekord oli poolfinaalis üle maailma esireket Andy Murrayst 6:2, 3:6, 6:4.

Nadali ülekaal finaalis oli omanimelisel peaväljakul siiski selge ja hispaanlane on praegu suurepärases hoos, sest alles eelmisel nädalal võitis ta Monte Carlo tenniseturniiri. Nii nagu Barcelonas, tähistas ta ka Monte Carlo esikohta juba kümnendat korda.

"Ma ole nende kahe turniiri kümne võidu üle eriliselt õnnelik, sest Monte Carlo ja Barcelona on minu jaoks erilised. Eriti ka seetõttu, et see siin on minu klubi ja ma saan siit suurepärastelt fännidelt uskumatut toetust," lausus Nadal telekanalile TVE. "See on unistuste algus saviväljakuhooajale."