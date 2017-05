VIDEO | Stuttgardi tenniseturniiri võit jäi oma linna naisele

Sarnaselt venelannale Maria Šarapovale turniirile erikutse teeninud 29-aastane Siegemund on Stuttgardis ka varem head tennist näidanud. Mullu jõudis ta kodulinnaturniiril finaali, kus kaotas kaasmaalannale Angelique Kerberile.

"See on uskumatu. Olen nüüd natuke hämmingus. Ma arvan, et täna õhtul tuleb aasta pidu," sõnas Siegemund 4500 pealtvaataja ees eilse võidu järel. "See oli uskumatu matš. Ma ei tea, kuidas sellega hakkama sain."

Siegemund teenis Stuttgardis mitu väärt võitu, alistades teises ringis venelanna Svetlana Kuznetsova, veerandfinaalis teisena asetatud tšehhitas Karolina Pliškova ja poolfinaalis rumeenlanna Simona Halepi.

Ühtlasi oli see tema karjääri teine WTA turniirivõit. Ka esimene juhtus saviväljakul - mullu juulis Rootsis Bastadis.