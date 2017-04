Malcolm Wilson: Tänaku ja Evansi võidud ei ole kaugel

"See valmistab pettumust, et võidust jäi nii vähe puudu, aga peame vaatama positiivset," lausus Wilson võistkonna pressiteenistuse vahendusel. "Me teenisime hooaja kolmanda topeltpjedestaali, säilitasime edu mõlemas MM-arvestuses ning oleme ainus tootja, kes jõudnud poodiumile igal etapil - see on kindel saavutus."

Ralli võitnud belglase Thierry Neuville'i (Hyundai) järel oli Evans teine, Ott Tänak kolmas ja valitsev maailmameister Sebastien Ogier neljas. "Kõigi kolme auto jõudmine sellisel nõudlikul võistlusel nelja hulka tähendab suuri teeneid kogu tiimi poolt ja näitab, kui tugeva kogupaketi oleme koostanud. Katseaegu vaadates ilmneb, et oleme olnud sel nädalalõpul vägagi konkurentsivõimelised ja hea oli näha panust kõigi kolme sõitja poolt."

Erilised tänusõnad edestas Wilson mõistagi Evansile. "Arvestades tänahommikusi probleeme, siis on hämmastav, kui lähedale ta sellele jõudis. Kui kõik töötas, ei jõudnud keegi talle lähedalegi ja see peaks andma talle edasi liikumiseks kõvasti enesekindlust. Nagu Oti puhulgi, ei ole tema esimene võit kaugel."