Koolisõidu sisemeistrivõistlustel saavutas kulla Dina Ellermann

Sisemeistrivõistlused peeti kõikides vanuseklassides, esimene medalikomplekt jagati välja seenioride võistlusklassis. Esikolmik selgus kahe osavõistluse tulemusena, millest esimene peeti laupäeval ja teine pühapäeval.

Seitsme võistluspaari seas läks suure favoriidina starti Dina Ellermann (Tondi RSK) oma kauaaegsel esiratsul Landy’s Akvarelil. Esimesest osavõistlusest võtsid nad kaasa tulemuse 76,759%, teises osavõistluses koguti 77,550% (kokku 154,309 punkti). Hõbemedaliga pärjati Grete Hussarit (Saaremaa RSK) hobusel Rohan Warrior. Nende kahe osavõistluse tulemused olid 66,886% ja 67,324% (134,201 p). Pronksmedali saavutas Tiina Kuusmann (RSK KRT) hobusel Rimbaud, kes said I osavõistluses 66,666% ja teises 66,930% (133,596 p). Kõik esikolmikus olnud sportlased on Eesti ühe tuntuima treeneri, Alla Gladõševa, õpilased.

Särav naeratus, mis on kujunenud Dina Ellermanni kaubamärgiks, ei kustunud sportlase näolt tänagi. "Loomulikult olen tänase päevaga väga rahul ja tunne on imeline. Kindlasti saab alati paremini, aga jäin tänase sooritusega rahule. Akva on lihtsalt äge ja olen õnnelik, et saan temaga koostööd teha,“ ütles sisemeister pressiteate vahendusel.

Suurematest eesmärkidest on Dinal plaani võetud 2018. aaasta MM, mille ühe normatiivi suutis ta täita märtsis Soomes. Tänavuseks olulisemaks eesmärgiks on osalemine EM-il, mis toimuvad augustis.

Noortes jagasid omavahel medaleid kaks väga kogenud sportlast, kelles parimad sooritused õnnestus teha Marii-Heleen Raidmetsal (Audruranna RSK) oma pikaaegsel partneril Rokitil. Krista Raidmetsa käe all treeniv paar kogus kahe osavõistluse peale kokku 135,012 punkti (68,021% ja 66,991%).

Hõbemedal läks seekord Stella-Marii Tammele (Niitvälja RSK) hobusel Calendula. Nemad skoorisid kokku 129,016 punkti (63,229% ja 65,787%). Kolmandana selles vanuseklassis võistles Raidmets oma teise hobuse Casanovaga, kuid kuna sisemeistrivõistluste arvestuses saab osaleda ühe hobusega, siis nemad medalikohta ei saanud.

"Väike näpukas tuli sisse, aga muidu sõit sujus ja tunne oli hea, sest Rokit on väga kogenud ja oli täna koostööaldis," ütles Marii-Heleen. Rokit on olnud juba pikalt sportlase põhiratsu, temaga koostööd jätkatakse ka sellel hooajal. Noorel neiul endal on eesmärgiks teha sama edukad stardid juba ka seeniorite klassis.

Juunioride klassis võitis kulla Helena Kaal (Tond RSK, treenerid Dina Ellermann ja Alla Gladõševa) hobusel Cassander. Nemad kogusid kahe osavõistluse peale kokku 133,414 punkit (67,108% ja 66,306%). Poniratsanikest saavutas ülekaalukalt kulla Carinee Ainola (Niitvälja RSK, treener Merle Männik) ponil Herr Ilves (133,463 p).

Laste klassis tegi oma tiitlivõistluse debüüdi Theresa Radha’a (Tondi RSK, treener Alla Gladõševa) hobusel Chanel L, kes on ka Dina Ellermanni võistlusratsu. Nemad said kahes osavõistluses tulemuseks 69,333% ja 69,833% (139,166 p). Päeva lõpetasid harrastajad, kus kindel liider oli Kristiina Aun (Tondi RSK, treenerid Dina Ellermann ja Alla Gladõševa) hobusel Superman, kellega saadi I osavõistluses tulemuseks 72,00% ja II 69,667%.