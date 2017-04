Eesti meistrite VK Janika Diamonds rühma treener: jäime ise ka rahule

Eesti meistritiitli võitis maailma loomislugu vaibal kujutanud Tartu võimlemisklubi Janika rühm Diamonds. Mullu juunioride seas võistelnud ja EM-il pronksi ning MM-il neljanda koha saanud võimlejad võistlevad sellest hooajast 16+ grupis ehk meistriklassis.

Üleminek on olnud sujuv, sest MK-etappidel on saadud viies ja kuues koht. Tiim harjutab kuus korda nädalas ja sama hooga minnakse mai lõpuni ehk maailmameistrivõistlusteni välja.

"Enne eestikaid me tegime päris suured muudatused. Kõige selle suure koormusega saime täna päris ilusad katsed tehtud ja jäime ise ka rahule," sõnas ETV spordiuudistele VK Janika Diamonds rühma treener Grete Reimand.

Kahe katsega koguti 36,300 punkti ja edestati kahe punktiga tiitlikaitsjat Tartu Rütmika klubi Perfetto rühma, kes sai mullu MM-il seitsmenda koha. Rühmale on tempoka kava koostanud soomlasest tippkoregraaf Anton Laine ja kuna võimlejaid tabas eelnevalt viirusteperiood, siis pidid nad täna kõvasti pingutama, et nõudlikku kava efektselt esitada.

"Tiimi esitusega peab rahule jääma, sest meil on siin viimane nädal väga keerulised olud, sest tüdrukud on haiged olnud. Lisaks vigastustele on olnud ka kõhuviirused. Lihtsalt mingi viiruste periood ja väga raske on olnud trennides ja siia tulles ka, et kui pole õhku, siis on raske," arvas VK Rütmika Perfetto treener Liisel Perlin.

Juunioride konkurentsis sai kulla just Rütmika rühm Perffeto, kes edestas vaid poole punktiga VK Janika rühma Rosett.

"Fakt on see, et tase on see aasta tugevam ja seda on rõõm näha. Samamoodi on ka juuniorides näha, et tase tõuseb ja on kuhu minna," lisas Perlin.

Helsingis toimuvale MM-ile saadab Eesti kolm täiskasvanute ja kolm juunioride klassi rühma.