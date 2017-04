Rainer Vassiljev: 4:2 oli õiglane tulemus sellele seeriale

"Me alustasime (seeriat) kodus väga korraliku lahinguga, viis geimi, suutsime võita. Sealt edasi mäletan, et kogu võistkonnal oli mõte peas, et läheme Tartusse kahte mängu mängima ja vaatame, mis tulemusega sealt tagasi tuleme. See tulemus, millega tulime, oli kolm-null meile see tegi meiel seeriat keerulisemaks," analüüsis Vassiljev.

Vassiljev kinnitas, et kolm-null eduseisus olles seeria neljandale mängule minnes üritati küll võidumõtteid mitte mõelda, kuid need paratamatult alateadvuses tekkisid ja mängijad lasid ennast sellest mõjutada.

"Tegelikult oligi loogiline käik, et päris 4:0 see seeria ei lõpe. Ma arvan, et 4:2 on õiglane tulemus sellele seeriale ja õige võistkond ka võitis," lisas peatreener.

Vassiljevi sõnul ei õnnestunud neil Credit24 liigas ja karikavõistlustel pjedestaali kõige kõrgemat kohta võtta seetõttu, et seal sõltus võidust ühest kohtumisest ja ilmselt jäi neil tol hetkel midagi puudu.

"Me olime korralikult komplekteeritud just sellise pika seeria mängimiseks," arvas Vassiljev ja tõi näiteks nende põhilise temporündaja Siim Ennemuisti trauma kohe avamängus, mis aga suudeti sobivate vahetuste olemasolu tõttu üle elada.

Vassiljev ja mitmed Selveri mängijad peavad kiirelt lülitama ennast uuele lainele, kui juba esmaspäeval on esimene treeningpäev koondise juures: "Ega siin aega pole. Jumal tänatud, et see seeria läbi sai, et ei läinud seitsmendasse mängu. Muidu oleks pidanud esimestest päevadest viilima."