Lincoln Williams: me ootasime, et oleme edukamad läbi hooaja

Tallinna Selveri meeskond tuli teist aastat järjest ja üldse üheksandat korda Eesti meistriks - kui mullu Pärnuga läks tiitlivõiduks vaja seitset, siis tänavu Tartu Bigbankiga kuut mängu.

"Palju võitlust oli mõlemalt poolt, aga mõlemad meeskonnad käisid üles-alla. Me tegime esimesed kolm head mängu, siis tegid nemad kaks head mängu. Ma arvan, et emotsioon oli põhiline," sõnas ETV spordiuudistele Selveri nurgaründaja Oliver Orav.

Finaalseeria kaks viimast kohtumist kaotanud Selver suutis täna kodusaalis 3:1 võita, millele aitas kaasa 27:25 paremus tasavägises avageimis. Esmalt oli Tartul kasutada geimpall, aga Lincoln Williamsi serviseeria pööras asjad Selveri poole ja Oliver Orava ja Mihkel Tanila blokk lõpetas neljandalt geimpallilt avageimi. Paremus otsustavatel hetkedel oli kogu finaalseeria võtmesõna.

"Geimilõpud... need võimalused, mis meil olid, me ei kasutanud neid ära ja Selver kasutas. See saigi määravaks. Kas see on nende kogemus, mis nad on ammutanud eelmise aasta meistritiitlist? On see sügisel mängitud eurosari? On see Rainer Vassiljevi kogemus? Eks see on kõigi asjade kompleks," arvas Tartu peatreener Oliver Lüütsepp.

Teist geimi domineeris täielikult Selver, numbriliselt 25:15. Tartu andis veel lahingu, võites kolmanda geimi 25:20, aga viimaseks jäänud neljas geim kuulus taas kindlalt Selverile 25:20. Oliver Orav tõi mängu parimana võitjatele 23 punkti, kolmandalt matšpallilt mängule punkti pannud Lincoln Williams lisas 18 punkti. Põhiturniiri parimal Tartul tuli leppida hõbedaga.

"Kui selle hooaja peale tagasi mõelda, siis ei saanud me karikat, ei saanud me Credit24 liigas midagi ja ei saanud ka nüüd. Ei maitse väga magusasti ja ikka oleme kurvad," sõnas Tartu libero Rait Rikberg.

"Sel aastal ootasime, et oleme edukamad läbi hooaja. Eelmisel aastal oli meil alati lootus, et suudame hästi mängides midagi võita. Sel hooajal tundsime, et võiksime ja peame," kinnitas Selveri diagonaalründaja Lincoln Williams.