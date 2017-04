Margus Kiiver: olen kindel, et näeme sel aastal Tänakult etapivõitu

"Eesmärk, nagu oleme kuulnud, oli neil raskemates osades võtta natukene rahulikumalt ja säästa autot. Tõsi, Ott on öelnud, et isegi natuke liiga palju säästis autot. Seal, kus olid laiad ja kiired teed, seal siis pidi vajutama ja oma eelise ära kasutama. Kokkuvõttes see kukkus kõik väga hästi välja," kiitis Kiiver.

Tänak on MM-sarja üldarvestuses hetkel neljandal kohal ning ta on pingereas esimene mees, kellel karjääri jooksul MM-ralli võit veel võtmata. Kiiver on kindel, et tänavusel hooajal saab see probleem lahenduse.

"Ta on kindlasti orienteeritud ülimale tippsaavutusele, et ralli MM-tiitel ühel ilusal päeval Eestisse tuua. See, kas see võit tuleb või mitte... küll ta tuleb. Mina olen täiesti veendunud, et 2017. aastal me näeme seda."