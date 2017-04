Oliver Orav: mehed said lõpuks aru, et meil pole midagi kaotada

Selveri nurgaründaja Karli Allik tõi portaalis volley.ee võidu võtmena välja oma klubi agressiivsema mängu: "Saime serviga Tartu võrgust eemale, mistõttu oli meil ka kaitses lihtsam mängida. Kätte saadud kontrapalle suutsime hästi realiseerida,".

Ühtlasi vangerdas meeskonna loots Rainer Vassiljev täna koosseisuga, lülitades kaitseolukordades teise liberona mängu Rauno Tamme, kes seerias varem tegutses nurgaründajana. "Ta suutis anda väga head lisaemotsiooni," kiitis Allik võistkonnakaaslast.

Teine ülioluline nüanss oli Vassiljevi otsus vahetada ära nurgaründajate asetused, kus Oliver Orav sai küll võimaluse rohkem rünnata positsioonlt kaks, ent pidi seetõttu katma ka vastuvõtul suurema ala. Nurgaründaja tuli aga ülesandega igati toime ja juhtis võistkonna võidule. Temal jagus omakorda kiitust peatreeneri aadressil.

"Rainer suutis enne tänast mängu meeskonnal pinged väga hästi maha võtta. Kuigi see võib-olla väga palju välja ei paistnud, näris eelmises kahes mängus võidukohustus mehi päris palju. Täna said mehed lõpuks aru, et meil ei ole midagi kaotada, vajaduse korral on meil üks mäng veel, ent Tartul on selg vastu seina," lausus Orav.

"Proovisime ja püüdsime küll, kuid ei tulnud täna. Mängisime ise veidi kehvemini kui eelmistes mängudes ja Selver oli teinud oma korrektuurid ja mängis kõvasti paremini. Kindlasti mängis ka esimese geimi valus kaotus oma rolli. Saime küll selle kaotusest lõpuks üle, ent arvan, et kui oleksime suutnud selle ära võita, oleks olnud meie mäng," rääkis Bigbank Tartu temporündaja Meelis Kivisild.