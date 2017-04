Eesti meeste käsipalli meistrivõistlustel võivad selguda finalistid

Eesti meeste käsipalli meistrivõistlustel on HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Põlva Serviti ühe võidu kaugusel, et kindlustada finaalikoht.

1.05 (kell 14.00) Kehra Spordihoone: HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Viimsi/Tööriistamarket

Omavahelised mängud põhiturniiril: 31:23, 43:29, 35:25, 33:30, 30:31

Omavahelised mängud poolfinaalis: 35:19, 37:31

HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ja Viimsi/Tööriistamarketi vahel peetavas seerias on kaks senist mängu olnud väga eriilmelised. Kui avakohtumises ei suutnud Viimsi Kehrale tõsiseltvõetavat konkurentsi pakkuda, siis teine mäng läks juba lisaajale.

"Tahaks Viimsi meeskonda kiita, et nad kodusaalis meie vastu nii kõva mängu tegid, aga samas olen uhke, et me suutsime lõpuni kannatada," meenutas Kehra peatreener Indrek Lillsoo.

Viimsi lootsi Ain Pinnoneni järel tegi Viimsi/Tööriistamarket esimese kohtumise sauna järel kõva analüüsi. "Saime asjad paremini toimima, aga nii palju ei olnud jaksu, et oleksime normaalajal asja ära lõpetanud."

Pinnonen lisas, et Viimsi/Tööriistamarket üritab ka kolmandas poolfinaalkohtumises Kehrale vastu hakata. "Kaks päeva on eelmise kohtumisega vahet, mis tähendab, et jaksu peaks olema. Alla andma me kindlasti ei lähe."

Lillsoo ei soovinud enne poolfinaalseeria võidu kindlustamist finaali suunas vaadata, kuid tõdes, et ootab meeskonna mängupildilt veel paranemist. "Kõik mängijad pole veel sellises seisus, milles nad peaksid olema."

2.05 (kell 19.00) Mesikäpa Hall: Põlva Serviti – Viljandi HC

Omavahelised mängud põhiturniiril: 31:23, 26:25, 27:27, 34:22, 24:18

Omavaheline mäng karikaturniiril: 30:22

Omavahelised mängud poolfinaalis: 26:20, 27:24

Põlva Serviti on finaalseeriast küll vaid ühe võidu kaugusel, kuid peatreeneri Kalmer Mustingu hinnangul pole meeskond seni suutnud oma potentsiaali avada.

"Natuke on tunda play-off'i ärevust. Samuti teeb muret see, et pole üles kerkinud üht kindlat liidrit. Õnneks tõusevad erinevates mängudes esile erinevad mängijad, aga see tähendab, et läbi mängu peame pidevalt katsetama ja otsima," rääkis Musting.

Viljandi pole sel hooajal endiselt suutnud kordagi Servitit võita, kuid Mustingu sõnul on mulgid hooaja otsustavas faasis suutnud hoogu lisada. "Neile on kõvasti juurde andnud Robert Lõpu naasmine pikalt vigastuspausilt. Kodumäng oli meie jaoks lihtsam, aga võõrsil ei suutnud me lõpuni turvalisesse eduseisu pääseda."

Viljandi peatreener Marko Koks kurtis, et kodumängus ei õnnestunud hiilgavat võimalust ära kasutada. "See mäng oli reaalselt ikka meie mängu. Kahju, et me ei suutnud seda ära realiseerida. Peame peeglisse vaatama. Sellises faasis selliseid vigu teha ei saa."

Koks lisas, et kuigi Serviti pink on pikem ja jaksu rohkem, soovib Viljandi seeriat pikendada ja seeria veel kodusaali tuua. "Ehk õnnestub meil vaikselt väravaviskajate ringi laiendada, mis vähendaks ka teatud mängijate koormust."