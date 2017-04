TÄNA | Selver püüab tiitlit, Bigbankil on endiselt selg vastu seina

Kolmandat matši järjest on finaalseeria stsenaarium tegelikult sama. Selver Tallinnat lahutab teisest järjestikusest tiitlist üks võit. Bigbank Tartul on aga selg vastu seina ja nad teavad, et kaotuse korral on hooaeg läbi. „Kindlasti on Selveril jätkuvalt lihtsam, aga nüüd võiks nende peas juba ka hakata rolli mängima, et 3:0 eduseisust on saanud 3:2. Loodetavasti on meil meeles, kuidas seeria alguses oli hapnik kinni keeratud, aga nüüd oleme kraani lahti saanud. Tahame muinasjuttu pikendanda ja loodame, et see lõppeb ilusti nagu muinasjuttudele kohane,” rääkis Bigbank Tartu kapten Ronald Järv Volley.ee vahendusel.

Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev nentis, et seeria on juba olnud piisavalt pikk ning võistkonnad on teineteist sedavõrd hästi tundma õppinud, et vaevalt vastast millegagi üllatada õnnestub. „Küsimus on selles, kumb võistkond olukordades hea lahenduse leiab. Meile oli vaimselt kõige raskem see mäng, mis toimus Tallinnas 3:0 eduseisult ja kus me oleksime esmakordselt võinud tiitli kindlustada. Nüüd on kõik lahtisem, aga meie jaoks on oluline, et oleme seerias ikkgi 3:2 ees,” lausus juhendaja.