Kehva enesetunnet kurtev Taaramäe Girol ei stardi

Rein Taaramäed tänavusel Giro d’Italial näha ei saa. Katjuša-Alpecini rattur märkis, et enesetunne on viimased kümme kuud kehva olnud ja isegi peagrupis sõitmine on tema jaoks raske.

“Tegelikult on olla OK, trenni teha OK, haige olin viimati neli aastat tagasi, vereproovid on praegu korras ja punane veri tundub isegi väga hea olevat. Kuid kui võistlustempo peale pannakse, siis pole enda taset kusagil,” vahendas Rattauudised.ee Taaramäe sõnu.

Täna Romandia velotuuri lõpetav Taaramäe saab kolm nädalat puhkust ja edasine sõltub füüsilisest vormist. Allpool saab lugeda Taaramäe postitust täies mahus.