4000 jooksjat ja kõndijat suundub homme ringile ümber Viljandi järve

1. mail kell 12 on Viljandi staadionile oodata ligi 4000 jooksjat ja kepikõndijat, kes stardivad 86. ümber Viljandi järve jooksule. Jooksu favoriitideks on kaks Eesti olümpiameest ja kaks Keenia jooksjat.

24 tundi enne starti on stardinimekirjas üle 3800 inimese, kuid viimaste aastate kogemus näitab, et enam kui sada jooksjat ja kepikõndijat lisandub veel 1. mai hommikul. Kõigil startijatel tuleb 1. mail teha ring ümber järve, mis on olenevalt rajavalikust 11,5 kuni 12 kilomeetrit pikk.

Jooksu favoriite tuleb tõenäoliselt otsida nelikust, kuhu kuuluvad Eesti meestest mullu olümpial jooksnud maratoonar Tiidrek Nurme ja 3000 meetri takistusjooksus osalenud Kaur Kivistik. Neile pakuvad tõsist konkurentsi mullune järvejooksu võitja Ibrahim Mukunga ning eelmisel aastal Helsingi maratoni võitnud Robert Magut.

Naiste arvestuses asuvad starti kolmikõed Leila, Lily ja Liina Luik. Leilal ja Liinal on järvejooksu võit varasemast olemas, Kolmikõdedest mullusel olümpial parima kohaga lõpetanud Lilyl veel Viljandi järvejooksu võitu ei ole.

Eraldi tähelepanu väärivad startijate seas mehed, kes on osalenud vähemalt 40 jooksul ja naised, kes on startinud ja lõpetanud vähemalt 20 korda. Neid on korraldajad kirjalikult starti palunud ning kõige rohkem osaluskordi on Mustla mehel, peatselt 84-aastaseks saaval Benno Viirandi, kellele tänavu jooks on järjekorras 58.

Ümber Viljandi järve jooksu üritused algavad juba 30. aprillil. Kell 13 jooksevad staadionil kuni 12aastased lapsed ning kell 14 antakse start koolidevahelisele teatejooksule, kus kümnest õpilasest koosnev võistkond viib teatepulga ümber järve.

Ümber Viljandi järve jooks on Eesti kõige vanem rahvaspordivõistlus, millele pandi alus 1928. aastal. Kahel järgmisel aastal ümber järve võidu ei joostud, kuid 1931. aastast alates pole ühelgi aastal jooks vahele jäänud. Tänavune jooks on järjekorras 88.