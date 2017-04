Soome on Eesti jalgpalluritele olnud atraktiivseks sihtkohaks

Otsides suvel toimuva Eesti-Soome 100+ maavõistluse eel kahe riigi vahel jalgpallilisi seoseid, vaatame, kes Eesti koondises mänginud jalgpalluritest on oma mängijakarjääri jooksul Soome klubides kanda kinnitanud ja kui edukalt seda tehtud on.

Hetkel on põhjanaabrite juures aktiivselt tegutsemas kümme Eesti pallurit. Seinäjokis teeb tegusid Eesti koondise väravavaht Mihkel Aksalu (koduklubi Seinäjoen Jalkapallokerho), Kuopio linnast võib leida Ats Purje (KuPS) ja naiste koondise ründaja Signy Aarna (Kuopio Pallokissat). Soome liiga ei ole Purjele võõras, sest aastatel 2012-2014 viibis ta samas klubis ning 2008. aastal veetis kaks hooaega Turu Interi särgis.

Lisaks Purjele on sellest hooajast Soome klubidega liitunud veel Markus Jürgenson, Marko Meerits (mõlemad Vaasa Palloseura) ja Marek Kaljumäe (PS Kemi). Ahvenamaal paiknevate ja Soome kõrgliigas mängivate klubide nimekirjas on Andreas Vaikla (IFK Mariehamn) ja Pille Raadik (Åland United). Soome tugevuselt teises naiste liigas mängib Daniela Mona Lambin (TPV), kes on esindanud Eesti koondist 34 korda ja klubidest teiste hulgas kaitsnud Soomes varasemalt ka Malmin Palloseura värve. Meeste tugevuselt kolmandas liigas tegutseb U19 koondise kandidaatide hulka kuuluv Pärnust pärit Kaarel Usta (Kotkan Työväen Palloilijat).

Möödunud kahel kümnendil pallis Soome liigades palju toonaseid Eesti koondislasi. Koondisesärgi 20 korral selga tõmmanud Urmas Kaljend mängis 1991–1993 kolmes Soome klubis: Karkkilan Pallo (1991), Lohjan Pallo (1992–93) ja Tampere FC Ilves (1993). Sergei Ratnikov kuulus aastatel 1991-1992 Vasa IFK klubisse, enne seda oli ta aga FF Jaro hingekirjas, mis mitmeid aastaid mängis kõrgliigas, kuid nüüdseks on langenud esiliigasse.

Jaro on eestlaste jaoks olnud üheks meelispaigaks, sest lisaks Ratnikovile on sealt endistest koondislastest läbi käinud veel Toomas Kallaste (aastatel 1997-1998), Toomas Krõm (1997-1999), kes on mänginud ka Mäntta Valo (1992–1993) eest, Argo Arbeiter (2000), Andrei Borissov (1998-2000), Urmas Rooba (2009), Jevgeni Novikov (2010) ja Taavi Rähn (2013). Arbeiter ja Rooba kuulusid enne Jarosse liikumist vastavalt Kotkan TP ja Turu Palloseura ridadesse, Toomas Kallaste lahkus Jarost edasi Kotkan TP meeskonda (1999-2000).

Eesti koondist 17 korral esindanud Raivo Nõmmik mängis 1998. aastal MyPa ridades. Kotkan TP eest on platsil käinud Rain Vessenberg (1998) ja Lembit Rajala (1999), kes oli laenul IFK Mariehamnist, ja Meelis Lindmaa (1999). Viimane neist esindas Soomes lisaks veel Vaasa BK-IFK, Tampere PV ja Salon Pallo meeskondi. Liivo Leetma mängis oma karjääri jooksul kolmes Soome klubis: FC Pallo-Lahti (2000), FC KooTeePee (2005-2006) ja Grankulla IFK (2010-2011).

Varasemalt Eesti koondist esindanud ja praegu treeneriametit pidavate mängijate hulgast võib leida nimekaid jalgpallureid, kes on lühikest aega veetnud ka Soome klubides. Eesti koondise väravavahtide treener Mart Poom sõlmis oma esimese välislepingu 1992. aastal Kuopion Palloseura klubiga, kus veetis ühe aasta. Kümme aastat pärast Poomi mängis samas klubis ühe hooaja ka Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko. Kohtla-Järve JK Järve tegevjuht ja vanemtreener Marko Kristal ja Eesti naiste koondise peatreener Indrek Zelinski veetsid ühe hooaja 2000. aastal FC Lahti ridades. Praegune meeste koondise peatreener Martin Reim oli aastatel 1999-2000 Kotkan TP ridades. Samas klubis on mänginud ka Rakvere Tarva peatreener Urmas Kirs (1999-2000). Nõmme Kalju abitreener Sergei Terehhov oli aastatel 2002-2004 FC Haka meeskonnas ning seejärel ühe hooaja (2006) FC Honka ridades.

Praeguste koondislaste ja tegevmängijate seast võib samuti leida pallureid, kes ühel või teisel perioodil põhjanaabrite juures on käinud. Nõmme Kalju ründaja Tarmo Neemelo mängis 2008. aastal MyPa ridades. Palju klubisid vahetanud Henrik Ojamaa kuulus 2011. aastal Soome kõrgliiga klubisse RoPS, kelle eest ta käis väljakul 17 korral ja lõi kaks väravat. Hooaja lõpus langes klubi esiliigasse, Ojamaa lasti vabaks ning seejärel liikus ta edasi Motherwelli.

Praegu Tšehhi esiliigas FK Trinecis mängiv Mikk Reintam kuulus 2011-2013 Soome kõrgliiga JJK Jyväskylä ridadesse. Praegune Narva Transi esiväravavaht Artur Kotenko mängis aastal 2012 FF Jaro ridades. Samal aastal kuulus Kuopion Palloseura meeskonda Sander Puri, kes lahkus ühe hooaja järel edasi Šotimaa kõrgliiga klubisse St. Mirren. Koos Mihkel Aksaluga kuulus Seinäjoki meeskonda ka praegune Flora äärekaitsja Gert Kams. Koos tõusid nad Soome esiliigast meistriliigasse, kuid 2014. aastal Kams lahkus. Eelmisel aastal oli Aksalu klubikaaslaseks lühikest aega ka Tarmo Kink, kes poole hooaja pealt liitus Ungaris Mezokövesd-Zsóry meeskonnaga.

Aastatel 2013-2016 oli Soomes ka Eesti naiste koondises siiani 81 mängu pidanud ja hetkel FC Floras palliv Katrin Loo. Esialgu esindas ta Pori NiceFutise naiskonna värve ning seejärel liitus Merilappi Unitediga. FCI ründaja Albert Prosa käis pärast Florast lahkumist oma õnne proovimas Soome kõrgliigas, kui 2016. aastal mängis RoPS-i koosseisus.

Paljusid mängijaid on erinevates Soome klubides saatnud ka edu meistritiitlite ja medalite näol. Soome meistriks on suutnud tulla neli mängijat: Mihkel Aksalu (2015), Pille Raadik (2013), Ats Purje (2008) ja Sergei Terehhov (2004). Aksalu on seni olnud ka edukaime eestlane Soome klubis, sest lisaks meistritiitlile on ta suutnud võita liigakarika (2014) ja karika (2016). Samuti on ta teeninud pronksmedali (2016) ja koos Kamsiga hõbeda (2014). Urmas Rooba teenis 2007. aastal Turu Palloseura meeskonnaga pronksmedali. Kolmanda koha saavutas 2015. aastal enda koduklubiga ka Raadik.