Hamilton ei usu Ferraride kokkumängu

Britilt küsiti hiljem, kas tema arvates käsib Ferrari Räikkönenil konkurente pidurdada, et MM-sarja üldliider Vettel saaks edu sisse teha. „Kimi on olnud kogu nädalavahetuse kiire ja näitab ilmselt ka võistlusel head minekut. Seega ma ei usu, et Sebastian pääseb niisama kergelt eest ära,“ ennustas Hamilton. „Arvatavasti tuleb esikohaheitlus nelja sõitja vahel.“

Alates 2014. aastast, kui vormel-1 sarjas sõidetakse hübriidjõuallikatega, on Hamilton 63 kvalifikatsioonist võitnud 32 ja olnud 19 korda teine. Ilma tehniliste probleemideta on mees esikolmikust välja jäänud vaid neli korda. „Kõik nädalalõpud ei suju stabiilselt hästi,“ tunnistas Hamilton. „Praegu pole eriti midagi positiivset öelda, kuid loodetavasti oleme võistlusel kiired.“