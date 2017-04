FOTOD | Poksimaailma uus kuningas Joshua alistas Klitško 11. raundis

Tasavägiselt ja võrdlemisi rahulikult alanud matš sai haarava hoo sisse viiendas raundis, kui Joshua suutis küll Klitško põrandale lüüa, kuid raundi lõppu domineeris hoopis ukrainlane. Kuuendas raundis käis põrandal ka silmnähtavalt väsinum Joshua, aga ka tema suutis tõusta.

Tempot dikteerima asunud Klitško ning oma karjääris esimest korda seitsmendast raundist kauem poksima pidanud Joshua jõudsid 11. ringi, kus taas energiavarud leidnud Joshua Klitško lõuahaagi abil taas pikali lõi. Kohtunik lubas matšil jätkuda, kuid britt surus ukrainlase nurka ning järgnenud löögiseeria sundis kohtunikku matši peatama.

Joshua pole karjääri jooksul peetud 19 kohtumisest kaotanud seni veel ühtegi, Klitškole oli see 64 võidu kõrval viiendaks kaotuseks.

