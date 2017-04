Ootamatust vigastusest paranenud Kiivikas asub EM-tiitlit kaitsma

39-aastase Ott Kiivikase võistlushooaeg algas edukate startidega Rootsis ja Maltal. Käimasoleva hooaja eel muudeti ala kaalukategooriaid, Kiivikase senise 85 kilo asemel võistleb ta nüüd kaalukategoorias kuni 90 kilo, täna hommikul oli Kiivikase kaal 88 ja pool kilo. Küll aga tuli meie esikulturistil viimastel nädalatel tegeleda ootamatu probleemiga.

"Õnnetus juhtus pärast (Maltal toimunud - toim.) teemantliigat, kui öösel tõmbas jalalihase krampi ja rebestas rätseplihase puruks," rääkis Kiivikas ERR-ile. "Mul oli vasak jalg seest sõna otseses mõttes paistes ja lilla, mul ei ole sellist rebendit oma sportlaskarjääri jooksul varem olnudki. Nagu näha, olen kaks nädalat hiljem laval ja kui ma sellest ei räägiks, ei näekski enamus seda."

Ott Kiivikase võistlusstart Hispaanias, Santa Susannas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel on järgmisel reedel. Eelmise aasta tiitel vajab kaitsmist, selle võimalikkusest võib saada ehk aimu praeguse seisundi hindamisel.

"Kui ma võrdlen kevadega, kus ma EM-tiitli võitsin, arvan, et olen vähemalt sama hea kui ma olin eelmine kevad. Ma arvan, et ma võisin olla gramm parem sügisel, kui tegin MM-i, aga vastuse saan Euroopa meistrivõistlustel. Ise on hinnata jube keeruline, reaalsus saabub siis, kui samasugused vennad kõrvale tulevad ja sa näed, et okei, täna on seis selline," arutles Kiivikas.