Sparta juhendaja tihedast mängugraafikust: võidab see, kes rohkem jõuab

Põhiturniiri parim meeskond ja esmakordselt Eesti meistrivõistluste finaalis mängiv Sparta tiim sõitis Tartusse teadmisega, et kaotuse korral saab Eesti Maaülikooli spordiklubi tähistada kullavõitu. Meeskonnad olid vähem kui 24 tunni sees juba teistkordselt vastamisi, kui eile hilisõhtul pidi Sparta tunnistama kolmandas finaalmängus koduväljakul Maaülikooli 8:5 paremust. Täna alustas Sparta paremini, juhtides teise kolmandiku alguses 4:1.

"Kellel on parem päev ja kes teeb vähem eksimusi, võidab tavaliselt need mängud," sõnas Sparta Teami peatreener Argo Kungla ERR-ile. "Siiani on nii läinud. Eilses mängus olime esimesed 30 minutit mängust täiesti väljas, ei suutnud oma väljakul ühtegi olukorda realiseerida."

Sparta eduseis oli täna parimal juhul kolmeväravaline, kaotusseisu ei jäädud kordagi. Medalimängude parim väravakütt tosina tabamusega Sander Savi viskas Sparta kasuks kolm väravat, Jaanus Kase lisas kaks. Teist aastat järjest finaalis mängiv ja mullu hõbeda võitnud Eesti Maaülikool suutis küll mitu korda kaotusseisu ühele väravale vähendada, aga Sparta jäi lõpuks peale 9:7. Kaotajate parimana jäi Simon Georg Mahla arvele kaks väravat.

"Ma arvan, et koduväljakueelist enam ei tohiks olla," sõnas EMÜ peatreener Talis Mölder. "Eile sujus meil mäng seal saalis väga hästi."

"Me oleme küll noored ja pole nii kogenud, kuid olime täna mehe eest väljas," oli Kungla uhke. "Iga mängija võitles lõpuni, üheski olukorras ei andnud alla ja tuli meile teenitud võitluslik võit. Vaatame homme, mis saab, kolmas päev järjest – see, kes rohkem jõuab, homme tõenäoliselt võidab."