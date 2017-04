Pärnu peatreener Rannula: lõpp läheb natuke ka minu kapsaaeda

Põnevalt alanud poolfinaalseeriates suutis seitsme mehega mänginud Pärnu pakkuda valitsevale meistrile Kalev/Cramole üle ootuste väärika lahingu. Kuressaares toimunud kohtumises ei hiilanud kumbki meeskond mänguiluga ja kogu kohtumise peale vabaviskeid vaid 52-protsendiliselt tabanud Pärnu ei lasknud Kalevit kordagi kaugemale üheksast punktist.

Veel kaks ja pool minutit enne mängu lõppu suutis Pärnu 68:67 juhtimagi minna ja omas kahepunktilises kaotusseisus lõpusekundil ka rünnakut, kuid Mihkel Kirvese kaugvise jäi lühikeseks. Kolme võiduni peetava seeria avamängust Kalev/Cramole 73:71 võit, Tallinna meeskonna parimana Erik Keeduselt täna 14 punkti.

"Ei jäänud ajast puudu, vale mees viskas lihtsalt," tunnistas Pärnu peatreener Heiko Rannula pärast kohtumist ERR-ile. "Me ei olnud päris nii mõelnud. Oli piisavalt aega see vise võtta, aga kiirustasime. Anti väga suur võimalus, oleks pidanud selle ära võtma, see lõpp läheb natuke ka minu kapsaaeda. Proovime järgmine kord uuesti."

Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak kohtumisest suuri järeldusi ei teinud. Juba medalimängudele mõeldes eelnes Pärnuga kohtumisele Saaremaal treeninglaager.

"Raske mäng, nagu eeldasimegi," tõdes Varrak. "Me olime Saaremaal laagris juba teisipäevast alates ja teadsin, et meil on aastast-aastasse pärast neid laagreid väga raske olnud. Nii oli ka täna."

Korvpalli meistrivõistluste poolfinaalseeriad jätkuvad esmaspäeval, kui seeriat üks-null juhtima asunud Rapla võõrustab Tartu Ülikooli.