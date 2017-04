Celtic lõi Glasgow derbis Rangersile võõrsil viis väravat

Scott Sinclair ja Leigh Griffiths andsid esimesel poolajal Celticule kaheväravalise eduseisu, teisel poolajal tegid Callum McGregor ja Dedryck Boyata Rangersi olukorra veel kurvemaks. Üheksa minutit enne matši lõppu vähendas Kenny Miller kodumeeskonna kaotusseisu, kuid rootslasest kaitsja Mikael Lustigi värav 87. minutil kindlustas Celticule 5:1 võidu.

Võit oli Celticu jaoks suurim, mis Rangersi vastu viimase 115 aasta jooksul võõrsil võetud – 1897. aastal oli Glasgow roheline meeskond Rangersist võõrsil üle 4:0. Celtic alistas Rangersi 5:1 ka septembris toimunud liigamängus.

Celtic kindlustas Šotimaa meistritiitli juba aprilli alguses ning pärast 34 vooru on liigas saadud 30 võitu ning 4 viiki. Teisel kohal on Aberdeen, kellel on 67 punkti. Rangersil on kolmandana 58 silma.