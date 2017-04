Pärnat ja Rist võitsid vibulaskmise GP-etapil hõbemedali

Eesti segavõistkond kohtus kullamatšis esimese asetusega Itaalia võistkonnaga (Boari - Magrini). Eesti võitis esimese seeria, kuid järgmised seeriad olid vastased täpsemad ning matš lõppes seisuga 2:6. Tegemist on esimese korraga, kui Eesti vibusportlased sekkusid Euroopa GP-etapil kullaheitlusesse. Treener Raul Kivilo kommenteeris, et meie segapaar kaotas täna finaalis küll Itaaliale, aga meile on ka hõbemedal kindlasti suur õnnestumine.

Eile toimunud võistkondade duellides lasi Eesti sportvibu naiskond (Pärnat - Nurmsalu - Tetsmann) poolfinaalis Venemaa naiskonnaga, mis viis Eesti seisuga 2:6 pronksimatši. Pronksimatšis oli vastaseks esimese asetusega Itaalia naiskond, kelle tugev esitus jättis Eesti naiskonna 4. kohale. Sportvibu meeskond (Rist - Oona - Kaasik) duellidega oma positsiooni ei muutnud ning lõpetas võistluse 6. kohaga. Plokkvibu segavõistkond (Ressar - Hõim) kaotas veerandfinaalis kõrgeima punktisummaga ning teenis 5. koha.