Kaotus Bournemouthile kukutas Sunderlandi Premier League'ist

Kohtumise ainsa värava lõi kaks minutit enne lõpuvilet norralasest ründaja Joshua King, kes lõi avapoolajal ka posti. Kaotus tähendab, et Sunderland langeb Premier League'ist välja neljandat korda, sama palju on kõrgeimast divisjonist välja kukkunud ka Norwich ning Crystal Palace.

SUNDERLAND ARE RELEGATED.



It's all over at the Stadium of Light.



Result: Sunderland 0-1 Bournemouth



