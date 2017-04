Korvpallur ja pereõde Pirgit Püü: käsi peab kogu aeg soe olema

"Meil on võimalik koha peal teha EKG-d, kiiranalüüse, strepteste, gripitestid, CRP-d, pluss need igapäevased veeni- ja sõrmeotsa vered," rääkis Püü ETV spordisaatele. "Käelisi toiminguid teeme päris palju ja muidugi peab neid kõiki valdama. Käsi peab kogu aeg olema soe nagu väljakulgi."

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud Püü on pereõena töötanud aasta ja ütleb silmade särades: "Mulle hakkas siin kohe metsikult meeldima nii töö kui kollektiiv, sest kõik on mõistvad ja abivalmid. Kõige raskem oli esialgu kindlasti telefoninõustamine. See on selline terve tööpäev, et kusagil 7-8 tundi oled telefonis ja nõustadki siis kõiki võimalikke probleeme, mis patsiendil esinevad ja selle põhjal on õel ülesanne teha otsus, kas see patsient on erakorraline, kas ta saata kohe EMO-sse, kas ta kutsuda meile või pakkuda aega kahe päeva pärast. Selline vastutus."

On sul seni hästi läinud, saad rahulikult magada? "Selles mõttes on küll hästi läinud, et ma olen enda jaoks selgeks teinud, et kui ma kahtlen, siis ma alati lähen küsin nõu, et ma niimoodi huupi ei pane. Kui mul on ikkagi selline olukord, kus tunnen, et pole piisavalt pädev, et sellega üksi toime tulla, siis kõik vanemad õed on abivalmis ja koos saame probleemi lahendatud," sõnab Püü.

Pereõe ja korvpalluri ametite ühendamine on õnnestunud hästi. Neljandat aastat järjest valiti ta Eesti meistrivõistluste finaalseeria MVP-ks ehk kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Kas oled täna paremas vormis kui ealeski varem? "Oh issand! Ma ei tea, kas paremas vormis? Ma arvan, et olen alati vormile tähelepanu pööranud. Ma ütleks, et vanusega need otsused muutuvad natukene paremaks. Kogemusi on juures. Ma ei ütleks, et paremaks, aga olen muutunud stabiilsemaks."

Motivatsiooni 28-aastasel tagamängijal jagub, sest koondisesärgis on veel paljutki tõestada. "Just, et eelmine aasta koondises... ma ei taha öelda, et ma tähtsates mängudes läbi põlesin, kuid ma ei mänginud oma potentsiaali välja," arvab Püü. "Kindlasti tahan selles koondisetsüklis tõusta üheks liidriks ja näidata mängu, milleks võimeline olen."

Üks unistus, võita Balti liiga medal, sai korvpallurina värskelt teoks. Teises ametis hakkab ta uuest nädalast liikuma üha rohkem spordimeditsiini poole. "Tegelikult olen ma ka ise selle perearstikeskuse patsient juba viis aastat olnud ja mulle hakkas siin kohe metsikult meeldima," tõdeb Püü. "Mulle meeldis see kollektiiv, asukoht, see töökorraldus - see oli minu jaoks sobilik. Ka nemad aktsepteerisid seda, et olen sportlane ja igapäevaselt tööl ei saa käia ning vahetevahel on mul vaja ka erakorraliselt töölt varem ära minna."

"Õenduse eriala ja inimeste aitamine - see on tüüpiline jutt, aga minu jaoks on sellel tõesti mingisugune tähendus ja see tunnustus, mis sa saad patsientidelt, keda abistad - see tekitab tohutult hea tunde," on Püü rõõmus.

"Esialgu oli plaan minna füsioteraapiat õppima, aga kuna ainuke võimalus selleks on Tartus, siis otsustasin õenduse kasuks. Läbi erinevate koolituste ja tänu sellele, et boss usub minusse, hakkan uues keskuses tasapisi kujundama välja oma teenust, mis on füsioteraapia, spordivigastustega toime tulek, ennetamine ja lisaks sellele saab olema tipptasemel tehnika, millega teha erinevaid taastusraviprotseduure."

"Loodetavasti saangi tulevikus pakkuda seda teenust erinevatele naiskondadele ja meeskondadele," sõnab Püü. "Meie suund on esialgu küll tervisesportlastele, täitsa tippudega me tegelema ei hakka, see on natuke vara veel meie jaoks. Suund on aga sinnapoole."