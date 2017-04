Tänak möödus Argentina rallil Ogier'st ning tõusis neljandaks

10. katse (20,80 km). Võistluspäeva esimese kiiruskatse võitis Elfyn Evans (Ford), kes edestas Thierry Neuville'i (Hyundai) 0,8 sekundiga. Tänak jäi britist maha 2,7 sekundit ja oli neljas, kolmanda koha hõivas Evansi kaasmaalane Kris Meeke (Citroen; +2,1 sekundit).

Üldkokkuvõttes jätkab Tänak viiendana, kaotust liidrile Evansile on kogunenud 1.14,0. Meeskonnakaaslasest Sebastien Ogier'st jääb Tänak maha 1,5 sekundit. Evansi edu Neuville'i ees on kasvanud 1.01,5 sekundile.

11. katse (38,68 km). Tänak tegi hea sõidu ning jäi kolmandana katsevõidu saanud Meeke'ist maha 1,5 sekundit, Evans kaotas kaasmaalasele 6,2 sekundit. Ogier' kaotus oli 5,7 sekundit, seega tõuseb Tänak prantslasest ette neljandaks, Evansile kaotab eestlane 1.09,3.

Tulemused (11/18):

1. Elfyn Evans Ford 1.56.03,4

2. Thierry Neuville Hyundai + 55,9

3. Mads Östberg Ford +1.05,9

4. Ott Tänak Ford +1.09,3

5. Sebastien Ogier Ford +1.12,0

6. Jari-Matti Latvala Toyota +1.36,6

7. Hayden Paddon Hyundai +3.48,4

8. Juho Hänninen Toyota +6.01,1