Katsevõidu võtnud Tänak tõusis Argentinas esikolmikusse

Autoralli MM-sarja hooaja viiendal etapil Argentinas on Ott Tänak teisel täispikal rallipäeval tõusnud kolmandale kohale ning kaotab liidrile Elfyn Evansile (Ford) veidi alla minuti.

10. katse (20,80 km). Võistluspäeva esimese kiiruskatse võitis Elfyn Evans (Ford), kes edestas Thierry Neuville'i (Hyundai) 0,8 sekundiga. Tänak jäi britist maha 2,7 sekundit ja oli neljas, kolmanda koha hõivas Evansi kaasmaalane Kris Meeke (Citroen; +2,1 sekundit).

Üldkokkuvõttes jätkab Tänak viiendana, kaotust liidrile Evansile on kogunenud 1.14,0. Meeskonnakaaslasest Sebastien Ogier'st jääb Tänak maha 1,5 sekundit. Evansi edu Neuville'i ees on kasvanud 1.01,5 sekundile.

11. katse (38,68 km). Tänak tegi hea sõidu ning jäi kolmandana katsevõidu saanud Meeke'ist maha 1,5 sekundit, Evans kaotas kaasmaalasele 6,2 sekundit. Ogier' kaotus oli 5,7 sekundit, seega tõuseb Tänak prantslasest ette neljandaks, Evansile kaotab eestlane 1.09,3.

12. katse (20,51 km). Taas katsevõidule lähedal olnud Tänak kaotas seekord Meeke'ile 1,8 sekundit, teist aega näitas britile 1,1 sekundit kaotanud norralane Mads Östberg (Ford). Ralliraadiole ütles Tänak, et tegi katse jooksul koguni kaks piruetti.

Üldkokkuvõttes jätkab Tänak esikolmikule lähedal, jäädes kolmandal kohal olevast Östbergist maha 4,1 sekundit. Vahe viiendal kohal oleva Ogier'ga kasvas aga 14,5 sekundile.

13. katse (20,80 km). Tänak sai lõpuks oma tahtmise - võistluspäeva esimese katse teisel läbimisel edestas eestlane meeskonnakaaslast Ogier'd 1,2 sekundiga, Meeke jäi maha 1,8 ning Evans 3,2 sekundit. "Sellel katsel käitus auto väga hästi - nendel headel teedel on tähtis lihtsalt sõita ja ma nautisin seda," rääkis Tänak ralliraadiole.

Tänak tõusis Östbergist mööda pjedestaalikohale ning jääb Evansist nüüd maha 53,9 sekundit. Östberg kaotab eestlasele 7,8 sekundit. Täna sõidetakse veel kaks kiiruskatset.

Tulemused (13/18):

1. Elfyn Evans Ford 2:20.26,7

2. Thierry Neuville Hyundai + 45,5

3. Ott Tänak Ford + 53,9

4. Mads Östberg Ford +1.01,7

5. Sebastien Ogier Ford +1.09,6

6. Jari-Matti Latvala Toyota +1.27,9

7. Hayden Paddon Hyundai +3.48,3

8. Lorenzo Bertelli Ford +7.03,8