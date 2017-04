Martin Reim: Käitist võib saada järgmine Klavan

Intervjuus vaadatakse tagasi Reimi tolleaegsele Euroopa rekordile – koondise särgis käis praegune peatreener väljakul 157 korral. „Mul õnnestus mängida väga kaua aega suurte vigastusteta," ütles ta. „Loomulikult polnud Eestis ka mängijate arv nii suur, mistõttu oli rahvuskoondisesse pääs veidi lihtsam kui näiteks Saksamaa või Inglismaa koondiste puhul."

Tänaseks on saja mängu tähiseni jõudnud mitmed Eesti koondislased, nende seas Ragnar Klavan. „See annab enesekindlust kogu meie kaitsemängule, kui tema meeskonnas on,“ kiidab Reim koondise kaptenit. „Nii Eesti mängijate, treenerite kui ka fännide jaoks on see, et ta Liverpoolis mängib, väga suur asi.“

Intervjuus tõstetakse esile peatreeneri ettenägelikkust – enne 30-aastaseks saamist oli Reim teinud esimesed sammud selleks, et pärast mängijakarjääri lõppu treeneriks saada. Lisaks oli tal taskus diplom Tallinna Tehnikaülikoolist materjaliteaduse erialal.

FIFA.com usub, et Reimi tulekuga koondise etteotsa saavad võimalus noorema põlvkonnaga mängijad eesotsas Mattias Käitiga, kes lõi oma esimeses MM-valikmängus ning Reimi avamängus peatreenerina Gibraltari võrku kaks väravat. „Käit on üks nendest mängijatest, kes pole ainult hea mängija tulevikku vaadates, aga ka praegu,“ usub Reim. „Temast võib saada meie jaoks järgmine Klavan. Ma loodan, et Eesti noortest sirgub veel häid mängijaid.“