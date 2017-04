Eesti näitlejad kohtuvad soomlastega A. Le Coq Arenal

Tallinna Linnateatri näitleja, meeskonna ühe eestvedaja Mikk Jürjensi sõnul ootavad näitlejad enim rahvusstaadionil mängimist. „Oleme varemgi Soome näitlejate vastu mänginud, aga tänavu tõmbab meid tõesti kõige rohkem käima asjaolu, et saame A. Le Coq Arena platsil mängida. Paljud näitlejad on jalgpallitaustaga või vähemalt jälgivad seda, mistõttu võib öelda küll, et tegu on unistuse täitumisega. Vürtsi lisab kindlasti ka see, et samal väljakul kohtub Eesti eelmisel õhtul Belgiaga.“

Viimati kohtusid näitlejad Soomes mõned aastat tagasi, mil kohalik näitlejate liit 100. sünnipäeva võiduga tähistas. Tänavu jõuab sama tähiseni ka Eesti Näitlejate Liit. „Sünnipäeva puhul tahame saada väljakule ka neid, kes võib-olla jalgpalliga sina peal pole, aga nendest nimedest on veel vara rääkida,“ ütles Näitlejate Liidu aseesimees Jürjens.

Võistkonnas on mängijaid igas vanuses. Lisaks 30-aastasele Jürjensile leidub meeskonnas nii temast aastaid nooremaid ametivendi kui ka juba kogenumaid mängijaid. „Tooks esile näiteks Sulev Tepparti, Tarvo Sõmeri, Mait Malmsteni ja Tambet Tuiski,“ loetleb Jürjens nimesid.

Meeskond käib korra nädalas koos treeningutel. „Nendel, kes kohal käivad, läheb vormikõver üles. Aga meie elukutse on selline, et ühiseid trenniaegu on ääretult keeruline leida. Viimasel korral, kui soomlastele napilt alla jäime, läksimegi nii-öelda külmalt mängima, aga nüüd oleme otsustanud ikka mitu kuud ette valmistada. Seda mitte ainult füüsiliselt, vaid ka taktikaliselt. Treeneri kohuseid täidab meil Jaak Prints.“

Eesti ja Soome näitlejad panevad palli mängu A. Le Coq Arenal 10. juunil kell 17.00.