Tänak: võitleme teise koha eest

Autoralli MM-etapil Argentinas hoiab Fordiga kihutav Ott Tänak üheksa kiiruskatse järel viiendat kohta. Kui samuti Fordi ohjavast britist liidrist Elfyn Evansist jääb eestlane maha 1.11,3, siis teine koht on 15 sekundi kaugusel.

"Seis on tihe ja kõike võib juhtuda," ütles Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. "Homsed kiiruskatsed ei tohiks autole nii karmid olla ning nendel on parem sõita. Palju on veel minna, kuid võitleme vähemalt teise koha eest."

Reedestel kiiruskatsetel sõitis eestlane stabiilselt esikümnesse. "Me teadsime, et ralli on autodele raske ning seetõttu olime ettevaatlikud," lausus Tänak. "Võib-olla hoidsime kohati ennast liiga palju tagasi, kuid mis kõige tähtsam, läbisime turvaliselt võistluspäeva."