Hokikoondise peatreener: võidu tõid ühtsus ja meeskonnavaim

Eesti koondise poolel viskas kaks väravat Andrei Markov ning ühe Robert Rooba ja Aleksei Sibirtsev. Lisaks andis Rooba kaks tulemuslikku söötu.

Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki ütles, et võidu Horvaatia üle tõid meeskonna ühtsus ja võitlusvaim. “See oli Eesti jäähoki jaoks väga oluline võit. Me polnud Horvaatiast mitu aastat jagu saanud ning tänase võiduga näitasime, et oleme sammu edasi astunud,” sõnas Tupamäki.

“Võidu tõid ühtsus ja meeskonnavaim. Kõik mängijad võitlesid üksteise eest! Vahepeal läks mängijate soov võita liiga kaugele ning me ei mänginud targalt ega pidanud kinni mänguplaanist, see võimaldas Horvaatial viigini jõuda. Siiski suutsime hästi lõpuni mängida ja võita,” leidis peatreener.

Päeva esimeses mängus jäi Leedu alla Jaapanile 2:6 ning õhtu viimases kohtumises sai Suurbritannia 14:0 jagu Hollandist. Nelja vooru järel on Suurbritannial ja Jaapanil täisedu 12, Leedul 6, Horvaatial ja Eestil 3 ning Hollandil 0 punkti.

Laupäeval kell 18.00 kohtub Eesti koondis turniiri viimases mängus Hollandiga.