Bikerniekis peetakse Põhja-Euroopa ja Baltikumi meistrivõistluste avaetapp

Eile hommikul käivitati Riias, Bikernieki ringrajal autode mootorid ning vabatrennideks said rajale kuue erineva võistlusklassi sõitjad, keda on hooaja esimesele etapile DEWALT Grand Prix´le registreerunud üle 100. Kokku on kolme päeva jooksul rajale tulemas üle 25 võistlusklassi ning ligi 250 võistlejat.

„Selle hooaja avavõistlus DEWALT Grand Prix saab meie jaoks olema suur väljakutse. See võistlus saab olema üks ambitsioonikamaid pärast 80-ndate lõpus toimunud võistlusi. Esimest korda ajaloos on Riial au avada Põhja-Euroopa tsooni meistrivõistlused ning esimest korda saab Bikernieki rajal näha selliseid võistlusklasse nagu - Porsche GT3 Cup ja V8 Thundercar,” sõnas võistluse korraldaja Andis Meilands.

Ringraja hooaja kõige võimsamad võistlusautod tulevad rajale klassides Porsche GT3 ja V8 Chevrolet Camaro, kus on võistlusele registreerunud üle 20 võistleja. NEZ (Põhja-Euroopa tsoon) hooaja avavõistlusele starti on tulemas ka V1600, Legends ja BMW Xtreme klasside võistlejad. Eesti sõitjatest on BMW Xtreme klassis end võistlusele registreerinud koguni kaheksa sõitjat - Gert Jugala, Kren Tunder, Mario Rinaldo, Andre Kiil, Sven Karuse, Ekke-Taavi Sepper, Peep Peeterson ja Indrek Teppan. V1600 klassis on eetlastest rajale tulemas Simone Viidas.

Eriti põnev saab kindlasti olema Legendsite sõit, kus parimatele Soome ja Rootsi sõitjatele on vastu astumas ka Baltikumi parimad.



Lisaks NEZ meistrisarja osalejatele on Riias hooaja avastarti tegemas ka Baltikumi meistrivõistluste klasside - Balti Turismiautod ja Kumho Tyre Challenge osalejad.

Baltikumi meistrivõistluste klassides on osalemas ka kaks Eesti võidusõitjat - Peeter Peek ja Steven Puust.

Ringrajahooaja esimeselt võistluselt ei puudu ka BEC 4H ehk Baltikumi 4 tunni kestvussõidu meistrivõistlustel osalejad. Hooaja avavõistlusele on end registreerunud 22 meeskonda, viiest riigist. Ainsa Eesti meeskonnana on võistlusele startimas Est 1 Racing, kelle ridades sõitmas mitmekordsed Eesti meistrid Raimo Kulli ja Sten Pentus. Meeste võistlusautoks on Porsche Cayman GT4.

„Eelmine aasta sai proovitud BMW-ga viimane etapp kaasa teha ja olime oma klassis teised. Enne seda puudus igasugune kogemus kestvussõitudega. Eks nagu alati peab minema võitma, aga kuna kõik GT autod on seal sarjas samas arvestuses, siis saab see raske olema kuna GT 4 on siiski FIA poolt kõige "lahjem" klass ja ülejäänud konkurendid on stardis võimsamate ja rohkem "võidusõidu" autodega,“ sõnas möödunud aastal Porsche GT3 Cup Finland sarjas hõbeda teeninud Raimo Kulli enne eesootavad põnevat väljakutset.

„Nädalavahetusel toimuval BEC 4H võistlusel osalemise eesmärk on aru saada, mis kiirust me konkurentidega võrreldes saavutada suudame. Kuna ei mina ega Raimo pole Porsche GT4-ga Bikernieki ringrajal veel sõitnud, siis on ka keeruline prognoosida, millised võimalused meil hea tulemuse saavutamiseks on,“ sõnas Kulli meeskonnakaaslane Sten Pentus enne BEC 4H hooaja avastarti.

„Arvestades, et Cayman GT4 ei ole meie vôistlusklassis kindlasti üks võimsamaid, vaid pigem just üks tagasihoidlikumatest autodest, peame rohkem rõhku panema just stabiilsusele ning strateegiale. Usun, et kogu meeskonnale tuleb põnev ja töine nädalalõpp,“ jätkas eestlane.

Kõigi autospordi ajaloo fännide rõõmuks on lisaks tänapäevastele võistlusautodele rajale tuiskamas ka vanemad GAZ ja VAZ autod ning samast ajastust pärit vormelid, mida on esmaspäeval 1.mail rajale tulemas ligi 30.



DEWALT Grand Prix sõidetakse 29.aprillist - 1.maini Riias, Bikernieki ringrajal. Kokku on kolme päeva jooksul rajale tulemas üle 25 võistlusklassi ning ligi 250 võistlejat.

Balti meistrivõistluste hooaja teine etapp sõidetakse 27.-28. mail kodusel auto24ringil. Aasta kolmas võistlus „Riga Summer Race“ sõidetakse 18.-20. augustini taaskord Riias ning hooaja lõpetab 23.-24. septembril toimuv Pärnu etapp.